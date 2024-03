Magdalena Stępień opublikowała szczegółowe ROZLICZENIE zbiórki dla Oliwierka. "Chcę raz na zawsze uciąć krzywdzące spekulacje"

Milka 19 min. temu zgłoś do moderacji 159 6 Odpowiedz

Straszne jest to że ona że zbiórki na leczenie kupowała dziecku zabawki , żeby miało chociaż chwilę normalności, dzieciństwa, a ojciec dziecka leciał do USA z nową panią i zaręczał się z nią w helikopterach Na dziecko nie miał kasy A dziecko walczyło o życie .. to jest zezwierzęcenie A teraz 100 foteczek z córeczką … i stylówek nowej żoneczki … tragiczne …