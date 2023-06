Magdalena Stępień zabiera głos po wywiadzie Jakuba Rzeźniczaka! "Jest mi cały czas ciężko" (FOTO)

LULU 20 min. temu zgłoś do moderacji 26 12 Odpowiedz

ONA NIE BEDZIE KOMENTOWAC BO TO CO POWIEDZIAL TO PRAWDA. ONA SIE DO NIEGO WPROADZILA W MAJTKACH BEZROBOTNA CALY CZAS - NAMAWIALA GO NA DZIECKO I MYSLALA ZE BEDZIE ZYLA Z ALIMENTOW ALE NIE WYSZLO WIEC TERAZ SZUKA INNEGO NAIWNIAKA NIE WIERZE W JEJ BRAK INTERESOWNOSCI W TYM ZWIAZKU Z JAKUBEM R.