Magdalena Swat brała udział w pierwszej edycji "Top Model". Tak dziś wygląda w blond włosach (ZDJĘCIA)

Ona 10 min. temu

Mam wrażenie że kiedyś te dziewczyny były piękniejsze bardziej naturalne i można było je rozróżnić a w tym momencie każda ma takie same zdjęcia na Instagramie ta sama przeróbka te same pozy te same włosy wszystko jest takie samo... Absolutnie nie mogę ich rozróżnić