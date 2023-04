Zuzanna Kołodziejczyk wspomina GŁODÓWKI w czasach "Top Model". Mąż pomógł jej odmienić życie

Ania 18 min. temu zgłoś do moderacji 10 0 Odpowiedz

Ja utrzymuje wagę w dolnym limicie BMI, bo mi się to podoba wizualnie, ale to nie jest proste. Pilnowanie okienka żywieniowego, pizza czy makaron,frytki to można raz na dwa tygodnie. Tak to kasza, mieso, warzywa, ryby. Przewalone najbardziej mają ludzie, którzy kochają jeść, smakować, a co gorsza jedzenie służy im do regulacji emocji. Najlepiej to ma mój facet, on traktuje jedzenie jako kupke składników odżywczych, które mają mu dać energie, to moze być niedobre - nieważne, powiesz mu, ze jest zdrowe i on będzie zachwycony. Wracajac do meritum : musisz sobie odpowiedzieć co czyni cię mniej nieszcześliwym. Ja jak ważyłam 67 kg przy 163 czułam sie zle, nie podobałam sie sobie (mam do tego prawo, tak jak ktos ma prawo czuc sie swietnie wazac 80). Obecnie ważę 53 i cały czas to utrzymuje. Czasami troche powzdycham, jak ktos obok je całą michę carbonary, ale daleko temu do frustracji na miare tego jaj ważylam kilkanascie kilo wiecej. Żarcie bez ograniczeń ma wady i pilnowanie diety takze ma wady. Kazdy sobie musi odpowiedzieć, która opcja ma dla niego, w jego konkretnym przypadku, mniej wad i tyle.