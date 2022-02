Zuzanna Kołodziejczyk z "Top Model" udowadnia, jak bardzo RÓŻNI SIĘ od siostry bliźniaczki: "Całe życie nas do siebie porównują"

Czytelniczka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 237 11 Odpowiedz

Piszecie bzdury. Zuza spełnia się jako modelka (jest m.in ambasadorką Pandory czy Adidasa). To, że nie wyskakuje z lodówki jak Wieniawa czy inne promowane przez Was "gwiazdy polskiego show-biznesu" to tylko chwała jej za to. Normalna dziewczyna, która prowadzi swoją karierę w odpowiedzialny i wyważony sposób. Ale ponieważ promuje zdroworozsądkowe życie, nie wychodzi na spacerki z maltipoo czy innym modnym dodatkiem, ma jednego chłopaka od prawie 10 lat i nie robi z siebie błazna na ściankach to myślicie, że możecie pisać, że nie spełnia swoich aspiracji? No sorry, ale chyba tylko Waszych oczekiwań nie spełnia, bo nie macie w niej materiału na kolejną skandalistkę.