Zuza Kołodziejczyk ostro o obrońcach Dominica z "Top Model": "Przyprawiacie mnie o MDŁOŚCI"

Jak niewinny skoro za to przestępstwo seksualne nosił bransoletke więzienną? To po pierwsze, po drugie po 3 latach mając jeszcze zawiasy pobił człowieka (ciężkie obrażenia ciała!) Jak mocno musiał bić?!!! Przez to trafił na 5 miesięcy do więzienia! Pal licho tą 15latkę. Jak zwykle są ludzie podzieleni, że sama pewnie chciała. Ale mądry i normalny człowiek nie popełnia przestępstwa poraz drugi majac jeszcze zawiasy, więc wiadomo czym to grozi. Raz można zbłądzić ale nie dwa! Sorry ale taki ktoś miałby wygrać Polską edycję Top Model??? W Ameryce jest spalony więc przyszedł do nas. Jakby się w innych krajach dowiedzieli, że jryminalista wygrał w Polsce Top Model to by mieli polewke, że Polskie eldorado dla kryminałów. Dobrze, że go wywalili.