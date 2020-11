Znajomi pocieszają Dominica D'Angelikę z "Top Model". Wśród nich Joanna "Wspieram Strajk Kobiet" Jędrzejczyk...

dno 39 min. temu zgłoś do moderacji 244 4 Odpowiedz

wzajemne grono wsparcia. to tylko później nie protestujcie jak się okaże że jakiś ksiądz w latach 90 zrobił tak samo jak on. to że nie zostałeś uznany za winnego to tylko dlatego że zgodziłeś się na polubowne rozwiązanie sprawy co dla ciebie było o wiele korzystniejsze niż odsiadka w więzieniu. te wszystkie gwizdy wspierające typa, który wykorzystał nastolatkę... bleee. nie dziwcie się później że księża również bronią swoich bo zabawny człowiek był....