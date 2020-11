Dawid Woliński BRONI Dominica z "Top Model": "ZNISZCZYĆ CZŁOWIEKA, jakie to proste!"

Informacje na temat przeszłości Dominica z Top Model wywołały oburzenie fanów programu. D'Angelica został w 2011 roku skazany za uprawianie seksu oralnego z osobą nieletnią, poniżej 16. roku życia . Dostał za to wyrok 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Naruszył jednak warunki wyroku, gdy wraz ze swoim bratem spowodował znaczne obrażenia ciała osoby trzeciej w wyniku pobicia . Celebryta spędził w areszcie 5 miesięcy.

W związku z informacjami o przeszłości Dominica D’Angelica, który okazał się skazany w Stanach Zjednoczonych za przestępstwo seksualne, został on usunięty z finału Top Model. Ubolewamy, że taki uczestnik trafił do programu. W tej chwili sprawdzamy okoliczności, w jakich do tego doszło - napisał przedstawiciel TVN.