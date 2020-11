Powściągliwy Michał Piróg apeluje o spokój w sprawie Dominica D'Angelica: "RADZĘ OCHŁONĄĆ"

Paweł 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A podatki? Najpierw trzeba zatrudnić takiego kryminalistę po wyjściu z więzienia, aby robił na państwo. A nie skreślać na starcie. To paradoks. Przecież jak takie osoby będą dyskryminowane, to nigdzie nie znajda pracy tylko będą pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Jak ich przekreślimy, to przez brak pracy, będzie i brak chęci do życia. A bez pracy nie ma kołaczy. Grunt ze są chęci. Podobno nie był to gwałt (wg amerykańskiego prawa już tak). I tak w budżetówce ma wilczy bilet. Ale u prywaciarzy już nie, ale rynek pracy jest - musza być chęci by robić i płacić podatki. Tyle jest osób po wyjściu z więzienia i chce pracować ale nie może znaleźć pracy. Już sąd zadecydował, on odrobił swoją jare, a wy nadal swoje mecyje i kamienowanie innych za czyjeś występki. A uczestniczki project lady? A królowe życia? Ich będziecie bronić? Krzyczycie jakby Dominic ubiegał się o posadę co najmniej prezydenta, a tu o jakiegoś model chodzi. Hahah dobre!