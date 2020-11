Usunięty z "Top Model" Dominic D'Angelica przerywa milczenie: "Nigdy nie zostałem uznany za WINNEGO"

kiki 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

nie no śmieszne, czyli wystarczy napisać oświadczenie, żeby życie toczyło się dalej i żeby mężczyzna będący w rejestrze przestępców seksualnych mógł dalej robić karierę? niech Dominic przestanie robić z siebie biedną ofiarę, bo nią nie jest, ja widzę cynicznego, goniącego za fejmem człowieka, który w swoim rodzinnym kraju jest "spalony" więc tuła się od jednego europejskiego kraju do drugiego, próbując robić karierę, a kiedy w tychże krajach, gdzie też uczestniczył w rozmaitych programach i projektach reklamowych, dowiadywano się o jego przeszłości wszystko się kończyło, uważam że powinien go dotknąć społeczny ostracyzm, ciekawe co czuje jego ofiara widząc go jak się szczerzy w programie i robi karierę, bo na ofiary to tylko rzuca się słowami typu "sama tego chciała", albo "jak można kogoś zgwałcić oralnie", to jest jakiś ciemogród