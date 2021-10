Zuzanna Kołodziejczyk ujawnia kulisy "Top Model": "Bedą cię CIĄGNĄĆ ZA JĘZYK aż do skutku"

Coś Wam jeszcze zdradzę. Wiecie, dlaczego to czasem wygląda tak, jakby wszyscy uczestnicy reality show mieli jakieś "smutne historie", które na siłę próbują sprzedać w telewizji? To akurat wiem z własnego doświadczenia, więc mogę się podzielić - rozpoczęła wpis.

W telewizorze to zawsze wygląda tak, jakby uczestnicy programu zwierzali się w samotności do kamery. Tyle że oni tam nigdy sami z kamerą nie zostają. Jeśli ktoś myśli, że to tak działa, że sobie siadasz i wygłaszasz orędzie, to sorry, ale nie. Zawsze na nagraniu setki naprzeciwko siedzi ktoś z produkcji i o te "smutne historie" wypytuje - przyznała.

Wiem to, bo to przeżyłam. A uwierzcie mi – siedzi tam ktoś, kto umie zadawać pytania i może Cię ciągnąć za język aż do skutku (co może trwać godzinę, ale widzowie zobaczą potem 3 zdania). Nie żalę się, bo nie mam na co – po prostu tak to działa. Warto zdawać sobie z tego sprawę - czytamy.