"Top Model". Fani oburzeni eliminacją uczestnika z protezami nóg: "Wykorzystali go tylko do PODBICIA OGLĄDALNOŚCI"

Na tym jednak nie koniec, bo w środowym odcinku "Top Model" miała miejsce kolejna sesja ze zwierzętami. Tym razem chodzi o insekty, które kładziono uczestnikom na głowach, ramionach czy klatkach piersiowych, aby wykonać z nimi zdjęcia portretowe. W pewnym momencie owad zaczął wchodzić jednej z dziewczyn do ucha, jednak kazano jej do końca zachować spokój...

Bartek tydzień temu powinien opuścić program, ale chcieliście pokazać, jaka z Was tolerancyjna telewizja - wypaliła jedna z internautek, co poparło polubieniami setki użytkowników.

"Wykorzystali go tylko do podbicia oglądalności. Słabe to było", "Fajnie, że dali mu spróbować, lecz od początku nie było z nim wow", "Szczerze, to nie nadawał się na modela. Prędzej czy później by odpadł", "Osobowość ma cudowną, ale jak dla mnie na modela nie za bardzo" - czytamy.