Maja Bohosiewicz o zawetowanej ustawie o tabletce "dzień po": "Zakazywanie zabezpieczenia przed niechcianą ciążą jest po prostu KU*WA GŁUPIE"

Maja Bohosiewicz nie wytrzymała. Oto co myśli o zawetowanej ustawie dotyczącej tabletki "dzień po"

Ludzie uprawiają seks. Ludzie w różnym wieku. Moim zdaniem warto przestać ten seks demonizować i chować go do piwnicy i udawać, że go nie ma. Powinno się o nim mówić, otwarcie, szczerze, z zaufaniem. Skoro będziemy same pruderyjne, nie będziemy rozmawiać z własnymi córkami o okresie, seksie, o ginekologach, cipkach, penisach, o zdrowiu, o miłości, to jak do cholery chcecie, żeby te córki rozważnie rozpoczynały swoje życie erotyczne? Nie mamy w Polsce dobrej edukacji seksualnej, mamy za to dużo religii. Kościół katolicki i seks to mało efektywny mariaż, który zamienił ducha czasu na ducha świętego - grzmi mama dwójki pociech.