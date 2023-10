Maja Bohosiewicz zachęca do udziału w wyborach i "dyskretnie" ODRADZA głosowania na dwie partie. "Mówię wprost"

Maja Bohosiewicz zachęca do udziału w wyborach. Odradza dwie partie

Niedawno informowaliśmy, że do udziału w wyborach zachęcała internautów Julia Wieniawa. Apel do obserwujących wystosowało jednak więcej osób publicznych, na przykład Anna Lewandowska czy Mama Ginekolog. Teraz do tego grona dołączyła Maja Bohosiewicz, która nigdy nie przebierała w słowach, jeśli chodzi o sprawy polityczno-społeczne. Do głosowania szczególnie zachęca kobiety.