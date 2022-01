Maja Bohosiewicz otwiera się na temat zdrowia psychicznego: "Zeszły rok zakończył się leczeniem CIĘŻKICH STANÓW LĘKOWYCH"

Bardzo długo nie mogłam uwierzyć, że potrzebuję takiego leczenia , więc byłam na kilku na konsultacjach, bo wydawało mi się, że jest to niemożliwe, żebym to ja nie potrafiła sobie poradzić z własną głową - kontynuowała.

Bohosiewicz zdradziła, że próbowała wielu metod, by wpłynąć na swoje zdrowie psychiczne. W końcu postanowiła jednak zgłosić się do lekarza. Celebrytka zaapelowała więc do fanów, by nie bali się szukać fachowej pomocy.

Robiłam tysiące rzeczy: medytację, jogę, zmuszałam się do sportu. Łykałam wszystko, co mogłam, aby podnieść się z ziemi, ale po paru miesiącach poszłam do lekarza. Także dla wszystkich was: nie bójcie się chodzić do lekarza i prosić o pomoc - przekonywała.