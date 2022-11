Maja Bohosiewicz prosto z Seszeli poleciała z Sonią na Bali! Zatrzymały się w luksusowym i BARDZO DROGIM hotelu (ZDJĘCIA)

Sonia i Maja Bohosiewicz od lat obecne są w mediach. Mimo że to starsza z sióstr częściej pojawia się na ekranie, to Maja również ma na swoim koncie kilka epizodycznych ról w różnych produkcjach. Celebrytka na co dzień skupia się jednak na działalności influencerskiej, a na Instagramie udało jej się zgromadzić pokaźną społeczność, bo obserwuje ją już ponad 509 tysięcy internautów. Nieco mniej fanów ma w sieci Sonia, bo jej konto śledzi "zaledwie" 355 tysięcy obserwatorów. Panie pozostają aktywne w sieci, a jakiś czas temu media rozgrzały do czerwoności teorie spiskowe głoszące, że Sonia jest biologiczną matką Mai. Aktorka postanowiła w końcu odnieść się do tych rewelacji i kilka miesięcy temu rozprawiła się z plotkami na swoim profilu.