Maja Bohosiewicz wspomina początki związku z mężem: "Historia z cyklu: chodził, chodził, AŻ SOBIE WYCHODZIŁ"

Maja Bohosiewicz przygodę z show biznesem rozpoczynała jako aktorka, dziś jednak skupia się na prowadzeniu własnej marki odzieżowej oraz działalności influencerki. Celebrytka od ubiegłego roku mieszka w Hiszpanii i jedynie okazjonalnie odwiedza ojczyznę. Młodsza siostra Soni Bohosiewicz nie daje jednak o sobie zapomnieć polskim widzom – obecnie można ją oglądać w roli prowadzącej show Netfliksa, "Love Never Lies". Choć Maja Bohosiewicz dość chętnie dokumentuje codzienne perypetie za pośrednictwem Instagrama, wywiadów udziela stosunkowo rzadko. Ostatnio celebrytka zrobiła jednak wyjątek i zasiadła do rozmowy z dziennikarką "Vivy", Katarzyną Piątkowską.

Maja Bohosiewicz o mężu. Zdradziła, jak zdobył jej względy

W wywiadzie padły zarówno pytania dotyczące kariery, jak i życia prywatnego 33-latki. Bohosiewicz powróciła na przykład pamięcią do początków związku z mężem, Tomaszem Kwaśniewskim. Bohosiewicz i Kwaśniewski są małżeństwem od 2018 roku i wspólnie wychowują dwójkę dzieci: syna Zacharego i córkę Leonię. Celebrytka w rozmowie z "Vivą" wyznała, że jej miłosna historia zaczęła się od serialu, w którym wystąpiła. Tomasz Kwaśniewski oglądał bowiem produkcję i uznał, że kiedyś poślubi aktorkę. Gdy dwa lata później parze udało się spotkać, biznesmen niestrudzenie zabiegał o względy celebrytki.

To mąż mnie znalazł. Oglądał serial z moim udziałem w telewizji. Wypatrzył mnie i powiedział: "To będzie moja żona". Minęły dwa lata, zanim udało mu się na mnie natknąć w Warszawie, a później to już historia z cyklu: chodził, chodził, aż wychodził. Lepszego męża nie mogłam sobie wymarzyć - powiedziała w rozmowie z "Vivą" Bohosiewicz.