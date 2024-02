Maja Bohosiewicz wspomina swój "koszmarny" ślub: "NIE BYŁAM na swoim weselu"

Maja Bohosiewicz na początku kariery figurowała w mediach jako "młodsza siostra Soni Bohosiewicz". Co prawda do 25 roku życia utrzymywała się przede wszystkim z aktorstwa, ale żadna z jej ról nie okazała się przepustką do dużej kariery na ekranie. Po urodzeniu drugiego dziecka Maja zamieniła pracę na planie na prowadzenie własnych biznesów.