Maja Bohosiewicz wyjaśnia, jak powinien wyglądać podział wydatków w związku: "50/50 nie zawsze jest fair"

Agata 29 min. temu

A jeżeli kobieta dostaje wynagrodzenie 30% albo 20% tego co facet za tę samą robotę to jest fair?Dlaczego niby ma płacić tyle samo na dzieci skoro to ONA zajmuje się nimi,no chyba ze jej facet jest tak dobry to ok ale ja uważam że facet powinien utrzymywać (oczywiście kobieta musi mieć własne pieniądze)kobietę i dzieci za to ze JEST SPRZĄTACZKĄ KICHARKĄ NAUCZYCIELKĄ KOCHANKĄ