Urlopowy dramat Mai Bohosiewicz: najpierw musieli iść pieszo z samolotu, potem chcieli wcisnąć im Toyotę: "Nie mają dla nas SUVA"

Maja Bohosiewicz przeżyła lotniskowy dramat: "Nie mają dla nas Suva"

Dolecieliśmy po 23:00, więc dzieciaki kompletnie nieżywe. Ryanair już nie podkłada autobusu na płytę, tylko trzeba przejść na piechotę. No to dwójka na ręce i idę, bo stary siedział przy innym wyjściu. Oczywiście płacz, marudzenie, zimno, siku. [...] Usiadłam z 3 walizkami i nartami na lotnisku, a Tomek poszedł odebrać nasze wynajęte auto. Zarezerwowaliśmy dużego Range Rovera, żeby zmieścić te wszystkie walizki [...] Stary pojechał taksówką szukać tego auta [...]. Okazuje się, że nie mają dla nas SUVA, ale możemy wziąć Toyotę Corolla Sedan - dodała.

Maja Bohosiewicz żali się na brak miejsca w hotelu

Ja siedzę na lotnisku, dzieci leżą na mnie, stary powiedział, że to jest skandal, że wynajął auto, zapłacił, a oni go nie mają. [...] Mówię mu dobra wracaj na lotnisko, bo jest zimno i strasznie dużo jakichś podejrzanych typów się kręci. Stary jest na jakimś zadupiu przy autostradzie, nie może do nas dojechać. [...] Biorę dzieci na wózek z tymi tobołami, biorę narty, klnę pod nosem. Znajduję taxi [...] pan mówi mi, że nart to o nie weźmie 'bo nie'. Porzucam narty i jadę ratować starego - wyjaśniła.