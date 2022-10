Maja Bohosiewicz zachwyca się Abu Dhabi i żali się, że jedna z Arabek próbowała... UWIEŚĆ JEJ MĘŻA! Przy okazji zrobiła BŁĄD ORTOGRAFICZNY

Nie uwierzycie, co się dziś stało! Babka z South Arabia podrywała mi męża. Ale nie, że "haj, haj, co tam" tylko, że ma piękne linie rzuchwy i, czy nie chce iść z nią do pokoju. Gdy powiedział, że ma żonę, to zapytała "ale gdzie?!". A on, że u koleżanki jest. A ona: NO WŁAŚNIE, zdążymy zanim wróci - relacjonowała zszokowana Maja.