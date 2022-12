Maja Bohosiewicz żali się na trudy układania grzywki, a fani porównują ją do siostry. "Identyczna jak Sonia" (FOTO)

Maja Bohosiewicz od lat jest obecna w mediach. Mimo że młodsza siostra Soni Bohosiewicz kilkukrotnie pojawiła się na ekranach w różnych produkcjach, to nie da się nie zauważyć, że to kariera influencerki jest bliższa jej sercu. Na Instagramie obserwuje ją już ponad pół miliona internautów, a Maja dba o to, by dostarczać obserwatorom coraz to więcej wrażeń. Jakiś czas temu celebrytka relacjonowała wakacje na Bali. Bohosiewicz wybrała się na wycieczkę z siostrą, niedługo po tym, jak chwaliła się wyprawą na Seszele.