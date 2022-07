Maja "Frytka" Frykowska OBRONIŁA SIĘ! Została... dyplomowanym producentem filmowym

Jak się jednak okazuje, codzienność Mai to nie tylko Bóg i spokojne życie rodzinne. We wtorek 44-latka poinformowała bowiem, że właśnie... skończyła studia. Nowiną nie omieszkała pochwalić się za pośrednictwem instagramowego profilu.

W dalszej części wpisu podekscytowana Frykowska pochyla się nad studiowaniem oraz tym, jak ogromne znaczenie dla niej to miało:

Warto sięgać po swoje marzenia. Trzeba też znaleźć się w odpowiednim miejscu, o odpowiednim czasie. Ja znalazłam swoje miejsce. Wreszcie! Ekscytuje mnie to na maksa! To jest ten czas! Bycie na tych studiach, właśnie w tej szkole to dla mnie wielki zaszczyt, ale też podróż sentymentalna, bo przecież mój dziadek Wojtek Frykowski i ojciec Bartłomiej Frykowski studiowali również na tej uczelni - przypomina, zapowiadając, że teraz zamierza wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i dziękuje wszystkim, którzy towarzyszyli jej podczas studenckiej drogi: