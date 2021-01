Maja Frykowska też obejrzała serial "Osiecka" i też nie jest zadowolona. Broni wątku dziadka: "To KOMPROMITUJĄCE"

pipi 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No akurat Frykowska to znała dziadka jako dziadka, każdy ma różne twarze, przecież przed wnuczką on nie będzie kobieciarzem bo to w ogóle nie ta rola społeczna. To, że my bliskich jakoś widzimy to nie oznacza, że oni nie są całkiem inni w stosunku do innych osób.