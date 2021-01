"Osiecka". Ilona Łepkowska KRYTYKUJE serial TVP: "SERCE BOLI"

Serialowiec 21 min. temu zgłoś do moderacji 24 5 Odpowiedz

To fakt, serial jest slaby. Nie wiadomo gdzie, co i kiedy i dlaczego + nie idzie zrozumiec aktorow. Potencjal tekstow Osieckiej, moim zdaniem, w zaden sposob niewykorzystany. ani zeby to ciekawie pokazac w jakiejsc scenie, ani zeby pokusic sie o jakas narracje na bazie piosenki. Taki generalnie zlepek kadrow, jest Osiecka, cos robi i tyle. Gdzie, z kim, po co, co z tego wynika, to juz sie z tego serialu nie dowiemy. Natomiast nie miejmy zludzen, Lepkowska by to jeszcze gorzej zrobila. Ta kobieta napisala scenariusze, do samych ch..ych seriali, ktorych, ktos z minimalnymi wymaganiami co do fabuly, nie jest w stanie ogladac. Nie istnieje ani jeden serial, dobrze przez nia napisany! Wrecz uwazam, ze TVP nie jest w stanie nakrecic dobrego serialu, ile by kasy nie dostali, bo sa skazeni genem Lepkowskiej :). Tam zawsze bedzie puszczana slabizna.