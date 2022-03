Maja Hirsch GORZKO o serialu "BrzydUla": "Projekt nie spełniał moich ambicji artystycznych" (WIDEO)

To nie jest pytanie do mnie, raczej do twórców. Myślę, że rozminęliśmy się o pewne sytuacji samej realizacji projektu. Jest realizowany dosyć intensywnie i szybko. Uznałam, że tak długotrwały projekt w takich warunkach nie spełnia moich ambicji artystycznych. Zależało mi, żeby to było robione spokojniej i bardziej uważnie. Czekałam na rozmowy, wysunęłam propozycję aneksu do umowy, ale nie dostałam odzewu - mówi nam aktorka.