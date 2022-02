Maja Hirsch ujawnia, czy WRÓCI do "BrzydUli"! Julia Kamińska utrzymywała, że "miała inne wyzwania"...

W odświeżonej wersji znalazła się też Maja Hirsch , która wcieliła się w postać Pauliny Febo. Niestety w pewnym momencie coraz rzadziej pojawiała się na szklanym ekranie, co generowało plotki na temat zakończenia jej wątku w serialu. W końcu głos w tej sprawie zabrała Julia Kamińska , która przyznała w rozmowie z Jastrząb Post, że Hirsch nie pojawia się już na planie. Sugerowała jednak, że wynika to z "innych wyzwań".

Choć Kamińska nigdy nie stwierdziła wprost, że Hirsch sama zdecydowała odejść z serialu i stąd decyzja o zakończeniu jej wątku, to taki wniosek najwyraźniej wysnuli fani. Tak przynajmniej wydawało się do czasu, gdy serialowa Paulina skomentowała sprawę na swoim Instastories. Wcześniej, jeszcze we wrześniu 2021 roku, umieściła tam z kolei post, w którym pożaliła się, że sama nie wie, co się stanie z jej bohaterką.