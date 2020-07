TYLKO NA PUDELKU: Jacek Braciak NIE WRÓCI do "BrzydUli". Zastąpią go... Piotr Rogucki i Rafał Mohr (ZDJĘCIA)

KKR 59 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

co za beznadziejne komentarze tutaj, a może właśnie będzie z tego ciekawa produkcja... a Polak lubi tylko krytykować, bo ciągle coś mu nie pasuje. Ciekawe w ogóle czy wypowiada się tutaj jakakolwiek osoba, która to oglądała? czy same tylko cwaniaczki, co nic im nie pasuje i wszystko krytykują?