Największe KONFLIKTY na planach polskich produkcji! Co poróżniło Annę Muchę z Małgorzatą Sochą oraz Ilonę Łepkowską z Kożuchowską? (ZDJĘCIA)

Praca na planie produkcji filmowych lub seriali może być początkiem prawdziwej przyjaźni wśród członków ekipy. Pojawiają się jednak spięcia, a grający ze sobą aktorzy muszą sprostać rolom, nawet jeśli nie pałają nadmierną sympatią do kolegów czy koleżanek. Bywa i tak, że konflikty na planie zmuszają scenarzystów do zmiany w scenariuszu...

W polskich produkcjach miłość na ekranie nie miała swojego odzwierciedlenia w przypadku Agnieszki Więdłochy czy Borysa Szyca. W życiu prywatnym nie pałali oni sympatią do swych serialowych partnerów. W końcu aktorka, zmęczona graniem u boku Rafała Mroczka, zdecydowała się zrezygnować z roli "M jak Miłość". Tymczasem brak chemii między Szycem a jego koleżanką z planu wyczuli nawet widzowie serialu.

Zobaczcie, jakie gwiazdy nie mogły dojść do porozumienia ze znajomymi z planu i jakie były kulisy najgłośniejszych konfliktów.

Magdalena Kumorek i Borys Szyc

Magdalena Kumorek i Borys Szyc w serialu "Przepis na życie" grali zakochaną w sobie parę kucharzy. W życiu prywatnym nie pałali do siebie szczególną sympatią. Między aktorami zabrakło chemii, co zresztą zauważyli widzowie.

Widzowie nie uwierzyli w uczucie łączące ją i szefa kuchni. Ale trudno o chemię na ekranie, gdy grający kochanków aktorzy nie pałają do siebie przesadną sympatią - donosiła osoba z produkcji.

Maja Ostaszewska i Małgorzata Kożuchowska

Joanna Sydor i Małgorzata Pieńkowska

Powrót Joanny Sydor do serialu "M ja Miłość" nie przypadł do gustu większości aktorów produkcji. Szczególnie zirytowana była Małgorzata Pieńkowska. Aktorka, aby nie pokłócić się z koleżanką, po prostu unikała jej na planie. Powodem konfliktu było niewłaściwe - jak uważała Pieńkowska - traktowanie jej córki, również grającej w serialu, przez Sydor.

Cieszy się, że nie ma wspólnych zdjęć z Sydor i unika jej, jak tylko się da, by nie wybuchnąć. Ma jednak nadzieję, że ktoś z produkcji wstawi się za jej córką. Jest zdania, że skoro Ina jest debiutantką, doświadczona Sydor powinna ją uczyć zawodu, a nie niszczyć - wyznał informator.

Maja Hirsch i Małgorzata Socha

Mamy inny model. Małgosia ma młodsze dzieci. Ja do niej powiedziałam, że zobaczymy, co powie, jak jej dzieci będą w wieku mojej córki. Tak naprawdę nie wiadomo o co się spieramy, bo spieramy się o przyszłość, a ja się o przeszłość nie będę spierać - tłumaczyła Hirsch.