Maja Hirsch ujawnia, co Antek Królikowski mówił o ciężarnej Joannie Opozdzie: "Aż PUCHŁ od tego wszystkiego"

Już po pierwszym odcinku Przez Atlantyk mogliśmy domyśleć się, że Królikowski nie zdołał zjednać sobie sympatii jednej z uczestniczek, a mianowicie Mai Hirsch . Tymczasem okazuje się, że w trakcie kilku tygodni spędzonych na wielkiej wodzie aktorka zdołała ostatecznie przekonać się do wiecznego hulaki. Mało tego, w rozmowie z Jastrząb Post zaczęła go nawet bronić. Stwierdziła, że Antek z niecierpliwością wyczekiwał narodzin syna. Bez przerwy miał opowiadać o ciąży Joanny Opozdy .

Myślę, że był tym faktem na tamten czas bardzo wzruszony. Dużo o tym mówił. Ja nie jestem mężczyzną, więc nie wiem, jak mężczyźni to odbierają. (...) Dla mężczyzny pewnie jest to jeszcze inna sytuacja. Ale na pewno niezwykle szczególna. To jest jakiś moment przełomowy i wydaje mi się, że on aż puchł od tego wszystkiego, w takim dobrym sensie. I też rozmawialiśmy o tym, że wracamy, i że nie możemy się spóźnić, że czeka na ten poród. Naprawdę dużo o tym mówił i był tym na maksa podekscytowany. I myślę, że nadal jest. Bez względu na to, co dookoła się dzieje - wyjawiła Hirsch w rozmowie z Jastrząb Post.