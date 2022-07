Maja Hyży chwali się luksusowym wózkiem córek za 5 TYSIĘCY ZŁOTYCH (FOTO)

Eliza 15 min. temu zgłoś do moderacji 9 5 Odpowiedz

Nie wiem kto to pisze, ale na pewno nikt, kto zna się na temacie wózków i ma dzieci. 5 tysięcy to normalna cena nowego wózka dzisiaj. Co Wy, niedzieciaci myślicie, że wózek kosztuje 300 zł? Ona się nie chwali, tylko pokazuje zwykły wozek. Na marginesie, przez te ceny rzeczy dla dzieci, takie 500 plus to wystarcza może na pieluszki i kilka innych pierdół. I to nie tylko wina inflacji, ale też tego, że producenci życzą sobie bajońskie sumy za wszystko. Inflacja tylko potęguje problem. Tyle w temacie.