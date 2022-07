Maja Hyży zachwyca się córką w PIERWSZYM POŚCIE od porodu i ostrzega, że nie planuje przerwy: "Biorę bobasy pod pachę i JEDZIEMY"

Jak informuje "Fakt", Maja Hyży nie zamierza udawać się na urlop macierzyński, a najbliższe aktywności zawodowe chce rozpocząć już za 2 tygodnie. Oznacza to, że będzie musiała ekspresowo wrócić do formy, bo ma wtedy nagrywać teledysk, a w sierpniu czeka ją seria koncertów, więc o taryfie ulgowej raczej nie ma mowy. O dłuższym wypoczynku również.

Co więcej, Maja nie ma większych wątpliwości co do tego, że za 2 tygodnie znów będzie w formie życia. Co prawda jej plany wymagają logistyki, ale nie sprawia wrażenia, jakoby był to dla niej problem. Lista osób, które wymienia do pomocy, jest bowiem dość pokaźna.