Maja Hyży jest ZADOWOLONA z szumu, jaki wywołała, obnażając ciążowy brzuch: "Cieszę, że została rozpoczęta DYSKUSJA"

kate 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zachowaj swoje brzuszysko dla siebie, faktycznie sukces ponad miarę, tu nie chodzi o to co wypada, a co nie!!!! wyszło obleśnie skoro ja muszę to ogladać to ta pani może to przeczytać, gwiazda nie wiadomo czego