Odsłonięty ciążowy brzuch Mai Hyży na ściance podzielił fanów: "Stylówka PORAŻKA"

W USA możesz się przebrać za kogo chcesz i łazić po ulicach, nikt często nie zwróci na ciebie uwagi bo tam przeróżne stylówka to norma. To jest fajne, bo każdy może się pokazać jak chce, jak lubi, to jest wolność! U nas jest jeszcze zaścianek totalny, bo wciąż we wszystkim doszukujemy się złego. Maja przebierając się tak nie zrobiła nikomu krzywdy. Nawet jeśli pomysł nie był trafiony wg większości to nic się nie stało, nawet jeśli człowiek podejmie złą decyzje, to są tylko i wyłącznie jego decyzje, on się uczy a uczymy się całe życie. My tez nie wszystkim się podałabmy w naszych stylizacjach i nie chcemy zęby nas obrażano. Są ważniejsze rzeczy na świecie.