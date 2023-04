Maja Hyży komentuje relację swoich synów z macochą, Agnieszką Hyży: "Temat tamtej rodziny jest ZAMKNIĘTY" (WIDEO)

Maja Hyży dyplomatycznie wypowiada się na temat Agnieszki Hyży

Nie [jestem zazdrosna]! Ale myślę, że temat tamtej rodziny jest już zamknięty . Oni mają swoje życie, ja mam swoje życie. [Moi synowie] są szczęśliwi, jak są z nami, są ze swoją mamą . Mają super relację z Konradem (obecnym partnerem Mai Hyży - przyp. red.) i to jest najważniejsze dla mnie. Na tym się skupiam, o tym myślę, to pielęgnuję i nad tym pracujemy.

Przepis Mai Hyży na szczęśliwą rodzinę patchworkową

Trzeba dojrzeć, to nie jest tak hop-siup. Trzeba dojrzeć do tej sytuacji, bo ona jest obca dla nas. Jest inna. Ale to jest do zrobienia. Trzeba dużo tolerancji i dużo myślenia o dzieciach, żeby to im było dobrze, a nie nam. I wszystko będzie super.