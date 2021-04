Maja Hyży kontynuuje krucjatę przeciwko Grzegorzowi: "Milczałam dla dobra dzieci. Granica wytrzymałości PĘKŁA"

Cześć kochani. Do tej rozmowy zbierałam się bardzo długo, ale już chyba czas najwyższy się odezwać, bo nie ukrywam, że chciałabym wrócić do normalności , do codzienności, do normalnych rozmów z Wami, za którymi bardzo tęsknię - zaczyna Maja na InstaStories.

Przez około 8 lat trwało to, jak siedziałam cicho, nic się nie odzywałam i brałam to na barki. Liczyłam, że kiedyś to się skończy. Milczałam dla dobra dzieci. Ale ile można? Już się wylało, rozlało i już chyba ten margines i granica wytrzymałości pękła. I myślę, że właśnie teraz robię to dla dzieci. Jeszcze jedno: to, że chcę wrócić do normalności, do codzienności, do rozmów z Wami to tylko i wyłącznie dlatego, że to daje mi energię, do tego, żeby walczyć o siebie i, jak się okazuje, o Was - mówi Maja.