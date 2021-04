Maja Hyży dziękuje za wsparcie po słowach o NĘKANIU przez Grzegorza i ujawnia: "Mój partner został wciągnięty w tę brudną grę"

gosc 12 min. temu zgłoś do moderacji 5 5 Odpowiedz

nie wydaje szybkich ocen bazujac na tym, ktora strona bardziej sie rozplacze. majka przesadza- klamie ojca swych dzieci, co do swoich dochodow, to ze gosc robi screeny jej insta by wykazac jak szasta kasa, to nie jest nekanie, kazdy moze zrobic screen jazdemu, kto usodtepnia swoj profil-to nie jest nekanie. ona chce zwyczajnei wygryzc pania hyzy numer 2 i zruinowac kariere bylego meza. wyobrazcie sobie, ze to wasz brat- rozwiodl sie, placi wysokie alimenty na dzieci, a jego byla za jego kase oplywa w luksusach razem z nowym kochankiem i dzieckiem od tego kochanka.