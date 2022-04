Maja Hyży o eksponowaniu ciążowego brzucha: "Czuję się niezwykle seksownie"

Gosc wczoraj zgłoś do moderacji 76 1 Odpowiedz

Kobiety to maja cos z glowa czasem ( sama jestem kobieta). Czemu wiekszosc z was mysli ze rozneglizowanie sie jest czyms sexy? Kobieta seksowna to ta co ma klase, gracje, umie ladnie sie ubrac jest zadbana ( w sensie ladne wlosy, dlonie itd) a ta co sie rozbiera jest poprostu wulgarna. A wulgarnosc nie jest sexy jest kiczowata. Takie rzeczy to w sypialni czy w seksie mozna zostawic. Moim zdaniem, z obserwacji,faceci lubia tajemniczosc u kobiet, zostawienie pola do wyobrazni