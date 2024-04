Maja Hyży OSTRO o zdolnościach wokalnych Luny: "Coś tam nie wyszło i nie wychodzi"

ddd 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No i dobrze ze to powiedziała! Zgadzam sie! Myslalam że po wyborach z nową władza beda normalne preselekcje, ale to co oni zrobili i kogo wybrali, to jest zenada i zniszczyli zaufanie. Niestety pokazali ze nie liczą sie z ludzmi tak samo jak poprzedni. Szczerze to ta Luna nie nadaje sie na bycie gwiazdą. Mam dosc ze jak ktos w Polsce zapłaci, to wszedzie go biorą! Dość korupcji, nepotyzmu, państwa z kartonu! Zdolni ludzie bez bogatych rodzicow poddają sie bo widzą jak to działa, że pupilki z układami się panoszą! Bede bojkotowac Lune