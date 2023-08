Maja Hyży zaliczyła WPADKĘ na scenie TVP! Pokazała za dużo? (FOTO)

Choć po występie w "X Factorze" Maja Hyży w odróżnieniu od byłego męża nieco przystopowała z karierą muzyczną, w ostatnim czasie stara się na dobre wrócić na scenę. 33-latka m.in. próbowała swoich sił w ostatnich preselekcjach do Eurowizji i regularnie raczy swoim wokalem na imprezach organizowanych przez TVP.

Maja Hyży zaliczyła wpadkę na scenie w Opolu?

Na koncercie Maja zaśpiewała m.in. swój utwór "Zatrzymać czas". Pojawiła się na scenie w dwóch kreacjach. Jedna z nich nie była niestety najlepiej przemyślana... Do oryginalnych różowych spodni, a właściwie doczepionych do majtek nogawek, celebrytka dobrała ultrakrótką białą koszulę. Górna część jej stroju była na tyle kusa, że oglądający występ widzowie co chwila raczeni byli widokiem części piersi celebrytki.