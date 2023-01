Sylwester Marzeń TVP. Maja Hyży też zaliczyła wpadkę z playbackiem na scenie i to DWUKROTNIE! Wyszło niezręcznie? (WIDEO)

Sylwester Marzeń z Dwójką budził wiele emocji jeszcze zanim na dobre się rozpoczął. Najpierw TVP musiało zmierzyć się z odmową ze strony Mel C , która wycofała się z występu z powodu "niezgodności poglądów na temat grup społecznych, które wspiera", a w Sylwestra formacja Black Eyed Peas wystąpiła na scenie z tęczowymi opaskami, co wyraźnie podzieliło internautów.

Kontrowersje wokół Sylwestra Marzeń TVP. Chodzi już nie tylko o tęczowe opaski

Tęczowe opaski nie były jednak jedynym problemem koncertu TVP, na co wskazują komentarze internautów. Wielu z nich zarzuciło bowiem artystom, którzy wzięli udział w wydarzeniu, że śpiewali cudze hity z playbacku.

Playback na Sylwestrze Marzeń w TVP. Maja Hyży przyłapana przez internautów

Na tym, że wokale niektórych wykonawców leciały z taśmy, został przyłapany np. Zenek Martyniuk. W trakcie jednego z wejść na żywo słynny discopolowiec nie zdążył w porę przystawić mikrofonu do ust, tak więc widzowie szybko pozbyli się złudzeń. Okazuje się jednak, że nie tylko on miał problem z ruszaniem ustami do piosenek z playbacku.