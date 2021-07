Maja Hyży pokazuje BLIZNĘ NA CIELE i wyznaje: "Toczyłam walkę W BÓLU I CIERPIENIU, nie mając pojęcia, czy wygram"

Oczywiście, można zapytać, dlaczego ja? Ale można również zapytać, a dlaczego nie Ty?! Ja mam na to swoją odpowiedź! Właśnie dlatego, że tylko ja mogłam to przetrwać, tylko ja mogłam znieść ten ból i cierpienie. Dziś dźwigam inne życiowe ciężary, ale są niczym w porównaniu do tego co przeszłam. Żaden ból i cierpienie mnie nie złamią! Moje blizny są piękne, jak piękna była moja walka. Chcę dać wam siłę, by kochać życie, nawet jak to życie, nie kocha nas! - zakończyła odezwę do obserwujących.