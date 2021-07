Maja Hyży pozuje z roczną córką UBRANĄ W BIKINI. Internauci: "Taki strój dla niemowlaka chyba NIE PASUJE"

Ona 17 min. temu zgłoś do moderacji 24 5 Odpowiedz

Ja uważam, że to jest słodkie. Mam dwie córki i często ubieramy się podobnie lub identycznie. Po pierwsze wygląda to bardzo dobrze. Widać to po reakcjach ludzi, a po drugie moje córki są zachwycone, że wyglądają tak ładnie jak mama. Chyba każda z nas chodziła po domu w szpilkach swojej mamy! I co w tym złego? Uważam, że wyglądają super na tym zdjęciu. A wszystkich, którzy widzą w tym coś z podtekstem seksualnym, serio wysyłam do psychiatry! Co Wy macie w głowach, ze widzicie w tym coś, co może podniecać lub wyglądać wulgarnie i niesmacznie. To jest dopiero chore!!!