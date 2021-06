Maja Hyży zapowiada walkę z "AGRESOREM": "Ofiarami TEJ WOJNY już stały się moje dzieci"

KASIA 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

nigdy za Maja nie przepadłam jako postacią i artystka ale w tym jestem z nią i jej współczuję...miałam to samo.../temat rzeka dzieci maja prawo widywać się z ojcem ale to nie przedmioty, ty tasować nimi naprzemiennie!!!! dzieci potrzebują stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa w domu. Skoro ojciec wybrał inną kobietę, to niech tworzy swoją rodzinę a nie próbuje zatrzymać to, co porzucił kosztem dzieci....