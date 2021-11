Maja Hyży promuje teledysk, w którym ZAGRAŁY JEJ DZIECI i narzeczony: "Pamiątka dla całej naszej rodziny" (FOTO)

To utwór bardzo osobisty, z dedykacją dla mojej małej Antoniny. Jest to pamiątka dla całej naszej rodziny, chwilę i emocje zapisane w pigułce. Mam nadzieję, że klimat utworu sprawi, że dla wielu z Was, będzie to odbicie lustrzane, pozwoli Wam się z nim utożsamić i poczujecie jego magię - napisała na Instagramie.