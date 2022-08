Maja Hyży w dwóch kreacjach wywija na scenie Wakacyjnej Trasy Dwójki (ZDJĘCIA)

Na początku lipca Maja Hyży po raz czwarty została mamą. Celebrytka i jej ukochany Konrad Kozak powitali na świecie córkę Zofię. Zaledwie trzy tygodnie po narodzinach dziewczynki Maja postanowiła powrócić do zawodowych obowiązków, pojawiając się na nagraniach do programu "Jaka to melodia?". Jak Hyży wyjaśniła później na Instagramie, zdecydowała się na szybki powrót do pracy w trosce o kondycję psychiczną.