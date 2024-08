Maja Hyży wyprawiła córkom urodziny MARZEŃ: malowanie buziek, dmuchańce, tęczowy tort... (ZDJĘCIA)

Maja Hyży dzieli życie między wychowywanie czwórki dzieci i występy sceniczne. Piosenkarka do niedawna cieszyła się wypełnionym po brzegi grafikiem, o co szczególnie dbali organizatorzy koncertów emitowanych na antenach TVP i producenci teleturnieju "Jaka to melodia?". Odkąd jednak w mediach publicznych zapanowały spektakularne zmiany, 34-latce pozostały jedynie pojedyncze eventy plenerowe oraz okazjonalne wypady na ścianki.