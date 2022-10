Maja Ostaszewska brała udział w urodzinach Stinga! "To wielki zaszczyt i przywilej" (FOTO)

DEMOKRATA S. 35 min. temu zgłoś do moderacji 84 7 Odpowiedz

Sting w marcu 2016 r. popędził do Moskwy, by zarobić okrągłą sumkę (zapewne siedmiocyfrową) na krótkim występie dla syna Michaiła Gucerijewa, kremlowskiego oligarchy, który nie szczędził brudnych rubli, by dziecko się świetnie bawiło na swoim weselu. Muzyk z pięknym bukietem gratulował panu młodemu, byle tylko płatnik był zadowolony. Gucerijew senior to prywatnie przyjaciel Aleksandra Łukaszenki, a zawodowo właściciel m.in. naftowych koncernów Russnieft, Safmar Group, importującego węgiel do Polski KTK, a także białoruskiego potentata na rynku potasu Sławkalij. Dziś Gucerijew objęty jest sankcjami. I słusznie, bo to człowiek charakterystyczny dla putinowskiego reżimu – przedstawiciel klubu biznesowych bandytów. Stingowi nie przeszkadzało przed sześcioma laty, że gra do kotleta dla rosyjskich oligarchów w czasie okupacji Krymu i wojny w Donbasie, a już po wojnie w Gruzji, dwóch w Czeczenii, po bombardowaniu syryjskiego Aleppo. Czy przesadzona jest teza, że w ten sposób poniekąd wspierał kremlowski reżim? Taki z niego bojownik o demokrację. W 2016 r. Sting de facto sam ustawił się w szeregu obok Stevena Seagala czy Olivera Stone’a. Dzielny gwiazdor na imprezie u oligarchy nie wspomniał zapewne o swoich niepokojach dotyczących wolności i demokracji. A może zagrożeń nie dostrzegł, bo widok zasłaniał mu wachlarz dolarów, które zainkasował za występ? Może uznał, że po prostu nie wypada krytykować tyranii, której przedstawiciel zapewnił mu chałturkę marzeń? Ale już w 2017 roku, kiedy grał w Sankt Petersburgu, Moskwie i Mińsku, czy w 2018 r. w czasie trasy po Rosji (Jekaterynburg, Kazań, Sankt Petersburg, Moskwa) mógł wystąpić z jakimś apelem ze sceny. Czy to zrobił? Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale zdaje się, że nie.