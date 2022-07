Sting zaprosił Macieja Stuhra na scenę podczas koncertu w Warszawie. Aktor przetłumaczył emocjonalną wypowiedź artysty nawiązującą do wojny w Ukrainie

Nawet gdybym zaproszenie dostał i nawet gdyby mój ukochany Sting śpiewał by mi przez godzinę prosto do ucha, to nie mógłbym z czystym sumieniem pojawić się na imprezce stacji, która sieje nienawiść, dzieli społeczeństwo, okłamuje każdego dnia miliony ludzi, stwarza i piętnuje rzekomych wrogów publicznych, niszczy pluralizm i wolność słowa! - pisał na Facebooku.

Demokracja została zaatakowana. Zaatakowana w każdym kraju na świecie. Jeśli nie będziemy jej bronić, stracimy ją na zawsze. Ale demokracja to bałagan. Demokracja to frustracja. Demokracja bywa nieskuteczna. Wymaga ciągłej uwagi, ciągłej naprawy. Ale wciąż warto o nią walczyć - przekazał słowa Stinga Stuhr.

Sting ocenił, że alternatywą dla demokracji jest "więzienie umysłu". A to prowadzi do tyranii pełnej kłamstw, agresji i przemocy. Dlatego, aby nie dopuścić do tego stanu, zdaniem muzyka, trzeba bronić demokracji. Artysta odniósł się też bezpośrednio do wojny w Ukrainie.