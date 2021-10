Maja Ostaszewska wspiera Wielki Marsz dla zwierząt (ZDJĘCIA)

😪😪😪😪 46 min. temu zgłoś do moderacji 34 1 Odpowiedz

Wczoraj był dzień zwierząt. Świętego Franciszka z Asyżu było święto. Patrona i obrońcy zwierząt, prawdziwego. Ja też pomagam, wpłaty, karma, koce, opatrywanie ran, dzwonię po odpowiednie służby by z rowu zabrały marte zwierzęta dzikie. Do lasu z lasu idą. Jest znak z jeleniem. Pod lasem robią drogę, obwodnicę i to jest dramat, mnóstwo martwych lisów.